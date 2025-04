Pedido de Sean "Diddy" Combs para adiar julgamento é negado

Diddy se declarou inocente em todas as acusações contra ele.

Acusado de tráfico sexual e outros diversos crimes, Sean "Diddy Combs" teve negado o pedido para adiar seu julgamento em dois meses. A decisão foi anunciada na sexta-feira (18) pelo juiz de instrução federal que atua no caso, que sustentou a negativa argumentando que o rapper tem tempo para se preparar para o julgamento.

O magnata da música nega todas as acusações feitas contra ele até agora e insiste em que qualquer ato sexual foi consentido, e assentiu com a cabeça erguida quando o juiz lembrou à sala, nesta sexta, que Combs é inocente até que sua culpa seja demonstrada.

— Não está claro porque (...) não há tempo suficiente, especialmente levando em conta os quatro escritórios advocatícios que o Sr. Combs tem agora representando-o — disse o juiz, em vista prévia no Tribunal Federal do Distrito Sul de Manhattan.

Relembre o caso

Início do processo

O caso Diddy teve início em novembro de 2023, quando sua ex-namorada Cassandra Ventura , que se relacionou com ele entre 2007 e 2018, entrou com processo contra o rapper por agressão sexual, agressão física e tráfico sexual .

Após as declarações de Cassie, outras vítimas vieram a público . A lista de denunciantes inclui pessoas que seriam menores de idade na época dos crimes.

Em março de 2024, o Departamento de Investigações de Segurança Nacional (Homeland Security Investigations em inglês) realizou buscas na mansão do rapper em Los Angeles. Foram encontrados vídeos de abusos sexuais cometidos durante as festas do músico.