Em tratamento contra o câncer, cantor Netinho anuncia que fará transplante de medula óssea

Netinho foi diagnosticado com um linfoma raro.

O cantor Netinho contou nesta sexta-feira (11) que passará por um transplante de medula óssea . O artista está internado no Hospital Aliança Star, em Salvador, para a segunda fase de seu tratamento contra o câncer .

Ele foi diagnosticado com um linfoma raro , câncer originado no sistema linfático.

No vídeo, publicado nas redes do cantor, ele explica que está terminando a segunda fase da quimioterapia, que terá seis fases no total.