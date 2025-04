Em show gratuito, Nando Reis e Adriana Calcanhotto embalam a noite de 25 mil porto-alegrenses

Adriana Calcanhotto e Nando Reis embalaram a noite de 25 mil porto alegrenses neste domingo (6). Em show gratuito no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia), os artistas cantaram grandes hits de suas carreiras, como Devolva-me e All-Star.

As apresentações fizeram parte do Vivo Música, evento que une música popular e erudita em um espetáculo ao ar livre. Os portões do parque foram abertos às 17h. Quem cuidou da abertura da festa foi o grupo Ngoma – Tambores da Bonja, projeto sociocultural que trabalha com jovens da comunidade de Bom Jesus.

Depois, foi a vez da Orquestra Theatro São Pedro, sob regência do maestro Evandro Matté, que tocou versões de clássicos da música brasileira, como Carinhoso, de Pixinguinha, João e Maria, de Chico Buarque, e Aquarela, de Toquinho.

Às 18h20min, Adriana Calcanhotto subiu ao palco, ainda acompanhada da orquestra. Ela abriu sua apresentação com Mais Feliz. Essa foi a volta da artista à sua terra natal desde a enchente de maio de 2024. Com calça rosa e paletó branco, o que mais chamou atenção do público foi o chapéu em formato de telha com um cavalo de pano em cima, em alusão ao cavalo caramelo, que se tornou símbolo da tragédia climática.

— Chegar aqui foi extremamente impactante, ver as marcas da água nas paredes. Foi um período terrível. Fazer um show aqui, vendo as pessoas juntas de novo, é muito bom — disse a artista após o show.

O público se emocionava entre uma música e outra. Algumas canções eram cantadas com mais ênfase. Quando chegou a vez de Fico Assim Sem Você, a plateia mostrou que tinha a letra na ponta da língua. Para fechar, Adriana fez um cover de Vumbora Amar, da banda Chiclete com Banana.

Após ela deixar o palco, os próximos nove minutos foram usados para tirar os instrumentos da orquestra do palco e prepará-lo para um show de rock. Amplificadores de guitarra, bateria e microfones foram colocados para Nando Reis abrir sua apresentação com Marvin, gravada quando o artista ainda fazia parte do Titãs.

Acompanhado de um violão acústico, Nando entregou versões mais pesadas de suas canções. Seu guitarrista estava usando bastante distorção no instrumento. Logo após a primeira música, a banda tocou Segundo Sol, que ficou famosa na voz de Cássia Eller. Mais tarde, Nando viria a cantar Resposta, regravada nos anos 90 pelo Skank. Na sequência, Nando preparou uma versão de Dois Rios, composta em parceria com Samuel Rosa, líder da banda mineira.

Ainda antes do show, Nando falou à reportagem de Zero Hora sobre estar novamente se apresentando na capital gaúcha:

— É uma cidade muito especial não só para a história da música, mas para a minha. Eu tenho um filho que nasceu aqui. Tenho um vínculo muito forte com a cidade que vai além da música — disse Nando, que é um fã de rock gaúcho:

— Porto Alegre é uma entidade de artistas. Tem uma linguagem característica. Eu não gosto de falar muito, pois parece que prefiro um ou outro. Mas um disco que me marcou muito foi o primeiro da Graforréia Xilarmônica — confessa.