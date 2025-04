"Como se fosse um membro da família": professora da UFPel se emociona ao encontrar o ídolo DJ KL Jay

O relato emocionado e espontâneo de uma professora de Pelotas ao encontrar o ídolo DJ KL Jay, empresário e integrante do grupo de rap Racionais MC's, viralizou na internet neste fim de semana.

O encontro aconteceu na última terça-feira (15), quando Luciane Geanini Pena dos Santos, 46 anos, professora da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) , circulava pelas ruas da cidade no sul do RS.

"Mais do que um ídolo"

Em conversa com Zero Hora, a professora afirmou que ficou impressionada com a rapidez e a repercussão de uma "história comum" — mas pondera que esta pode ser justamente a força que gerou identificação e conferiu tamanha dimensão ao vídeo.