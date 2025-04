Cantor e compositor baiano Bel da Bonita morre aos 52 anos

O artista era natural de Gavião, no semiárido baiano, e morava em Feira de Santana havia muitos anos. Segundo informações do g1 , Bel havia sofrido um infarto e estava internado no Hospital Dom Pedro desde a última quarta-feira (16).

"A cultura baiana perde um dos principais nomes da cena cultural da Bahia, referência no fortalecimento da identidade artística do interior e no samba rural do Brasil. Neste momento estendemos nossa solidariedade aos familiares e amigos."