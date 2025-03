Baby do Brasil se pronuncia por fala polêmica: "Sou contra qualquer tipo de abuso"

A cantora Baby do Brasil se pronunciou através de um vídeo nas redes sociais na madrugada desta sexta-feira (14) após sua fala polêmica proferida durante um culto em uma casa de eventos, em São Paulo, em que pede para que as pessoas perdoem seus abusadores.

— Eu estou falando do perdão que liberta (...) Eu não estou falando do perdão que é para abrir mão da justiça, eu não estou falando do perdão que inocenta alguém do seu erro — disse a cantora em vídeo.