Sepultura volta a Porto Alegre em 2025 com turnê de despedida; veja data e valores de ingressos

Sepultura volta a Porto Alegre com o show "Celebrating Life Through Death", que havia apresentado em março de 2024.

O Sepultura volta a Porto Alegre neste ano com a turnê de despedida Celebrating Life Through Death. A banda se apresenta no dia 31 de maio no Auditório Araújo Vianna .

Valores de ingressos:

* O ingresso solidário pode ser adquirido por qualquer pessoa mediante doação de 1kg de alimento e/ou 1kg de ração para cachorros ou gatos (somente insumos não perecíveis) no dia do evento

Pacotes especiais

Anúncio da despedida

Desde o ano passado, o Sepultura tem viajado com a turnê de despedida. O anúncio do encerramento das atividades ocorreu em dezembro de 2023 .

Saída às vésperas de turnê

Ao longo de quatro décadas, o Sepultura se consolidou como a banda de metal brasileira mais reconhecida internacionalmente . Sua sonoridade se tornou referência especialmente pela mescla entre um rock mais pesado com elementos tribais do Brasil.

Álbum influente

Quando lançou Roots, que contou com colaboração de Carlinhos Brown na percussão, o Sepultura se consagrou no que se tornaria um dos discos mais influentes na história do metal. Contudo, foi também o último trabalho com a participação do vocalista Max Cavalera — o irmão, Iggor, sairia em 2006.