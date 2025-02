Preta Gil informa que passou por nova cirurgia

— Eu sobrevivi à FOMO até então, o que é FOMO, Preta? FOMO é um sentimento, Fear Of Missing Out. Quando você vê uma coisa acontecendo, você não está presente e você fica com medo de perder, de não estar pertencendo, de não estar vivendo aquilo e, quando eu vejo alguém no Porto da Barra, meu Deus. Quando eu vejo alguém comendo na Preta, em Salvador, quando eu vejo alguém de biquíni em qualquer praia do Nordeste é uma FOMO assim gritante. Mas eu estou resistindo — explicou a artista.