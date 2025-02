Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, volta a ser internado

Mingau vem enfrentando uma série de internações desde 2023, quando foi baleado na cabeça em Paraty, no Rio de Janeiro.

O músico foi internado com quadro de constipação e vômitos. Segundo boletim, seu quadro de saúde e estável e ele não tem previsão de alta.

Entenda o caso

Mingau foi baleado na cabeça em setembro de 2023, durante uma tentativa de assalto em Paraty, no Rio de Janeiro. Ele ficou internado durante quatro meses na Unidade Intensiva de Saúde (UTI) do Hospital São Luiz, unidade do Taim, e recebeu alta em janeiro.