Justiça do RJ determina que Eduardo Costa justifique não cumprimento de pena por difamação contra Fernanda Lima

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que o cantor Eduardo Costa justifique, em 10 dias, o motivo de não ter cumpriu a pena por difamação contra a apresentadora Fernanda Lima . Caso o artista não responda, a pena poderá ser convertida em prisão. As informações são do g1 .

"Por ora, intime-se o apenado, pessoalmente, bem como sua defesa técnica para justificarem as razões do descumprimento, sob pena de conversão da pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade. Cumpra-se a intimação pessoal do apenado", diz a decisão do 4º Juizado Especial Criminal (Jecrim). O cantor terá 10 dias para responder.