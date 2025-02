Milton Nascimento e Esperanza Spalding no tapete vermelho do Grammy 2025. MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A cantora Esperanza Spalding, indicada ao prêmio de melhor álbum de jazz vocal no Grammy ao lado de Milton Nascimento, criticou a premiação por negar um lugar na cerimônia ao cantor brasileiro.

"Então, Milton não pôde se sentar nas mesas para a cerimônia deste ano. Isso não me agradou", escreveu a cantora de jazz em seu perfil no Instagram na madrugada desta segunda-feira (3).

Os artistas disputaram a estatueta pelo trabalho em conjunto no álbum Milton + Esperanza. No entanto, foram derrotados por Samara Joy, responsável pelo disco Portrait.

Na postagem, a cantora explicou que não está brava pela derrota, mas sim, pelo desrespeito demonstrado pela premiação.

"Estou brava porque essa lenda viva não foi considerada importante o suficiente para sentar entre os principais artistas, ou como quer que as mesas no andar principal sejam organizadas", comentou.

Como forma de protesto, Esperanza levou uma grande foto de Milton para o evento. No papel, lia-se: "Essa lenda viva deveria estar sentada aqui!". Durante a transmissão, foi possível enxergar o cartaz da artista em inúmeras ocasiões.

Milton Nascimento no Grammy 2025

O evento ocorreu em Los Angeles, nos Estados Unidos, na Crypto.com Arena. O músico, que está com 82 anos, se deslocou até a cidade para acompanhar a premiação. Ele, que se aposentou dos palcos em 2022, confessou ao The New York Times que esse deve ter sido o seu último álbum.

O cantor brasileiro foi até a cerimônia com Esperanza. No Instagram, ele compartilhou um momento ao lado dela no tapete vermelho.

Milton + Esperanza

O álbum de 16 faixas produzido pela dupla foi lançado em agosto de 2024 pela gravadora americana Concord Music Group. Algumas canções são conhecidas do repertório de Milton, como Cais, parceria dele com Ronaldo Bastos, e Morro Velho, gravada com a participação da Orquestra Ouro Preto. O violonista brasileiro Guinga participa da faixa Saci, composição dele com Paulo César Pinheiro.

Entre os convidados internacionais estão a cantora britânica Lianne La Havas, em Conversando no Bar, e a norte-americana Diane Reeves em Earth Song, canção de Michael Jackson. Paul Simon participa da faixa Um Vento Passou, feita por Milton e Marcio Borges em homenagem ao músico americano, que a canta em português. Os Beatles, uma das grandes referências de Milton, são representados em A Day in the Life.

Brasileiros sem prêmios

Além de Milton, outros três artistas brasileiros também estavam entre os indicados na premiação. Anitta concorria na categoria melhor álbum pop latino com Funk Generation, Eliane Elias estava indicada em melhor álbum de jazz latino e Hamilton de Holanda disputava o troféu de melhor álbum de jazz latino. Entretanto, nenhum desses artistas foi premiado.