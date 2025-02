Milton Nascimento compareceu ao tapete vermelho, mas não ficou para a cerimônia do Grammy. @miltonbitucanascimento / Instagram / Reprodução

A equipe de Milton Nascimento se pronunciou após o músico ter seu nome envolvido em uma polêmica com a organização do Grammy, em Los Angeles.

Ele viajou até a Califórnia para a premiação, mas não compareceu na cerimônia, em função de não ter recebido um assento adequado.

O cantor concorria na categoria melhor álbum vocal de jazz, com o disco Milton + Esperanza, feito em parceria com a norte-americana Esperanza Spalding. Enquanto a baixista foi convidada para sentar nas mesas entre os artistas principais, o brasileiro recebeu um lugar na arquibancada do evento.

O caso repercutiu após Esperanza se manifestar contra a decisão da organização do evento. Durante a premiação, ela levantou uma placa com uma foto do cantor com a legenda "essa lenda viva deveria estar sentada aqui". Artistas internacionais, como a cantora Willow Smith, também se manifestaram em apoio ao músico.

Esclarecimento

Em nota, compartilhada nas redes sociais, a equipe do cantor esclareceu que ele não foi barrado do evento, mas que eles optaram por não comparecer na cerimônia principal. Conforme a publicação, a organização do Grammy afirmou que destinou os assentos nas mesas "apenas aos artistas que eles queriam no vídeo".

Ainda, a equipe considerou a postura da premiação um descaso, não apenas com a idade avançada, que dificulta que o cantor suba e desça escadas, mas também com a trajetória artística do músico. Por conta disso, eles optaram pelo não comparecimento. Na publicação, a equipe gradeceu as manifestações de apoio recebidas por "bituca", apelido do artista (leia a íntegra abaixo).

Milton Nascimento no Grammy

Essa não foi a primeira vez que Milton foi indicado ao Grammy. Em 1998, o cantor venceu a categoria melhor álbum de Música Global com Nascimento. Em 2002, ele foi novamente indicado pelo disco Gil e Milton, parceria com Gilberto Gil.

No Grammy Latino, o cantor recebeu nove prêmios, incluindo o Prêmio por Conjunto da Obra, em 2012. Milton contribui com a música brasileira desde 1963, quando fundou o Clube da Esquina com Lô Borges, Beto Guedes, Márcio Borges e Fernando Brant.

Leia a nota na íntegra:

O cantor e compositor Milton Nascimento não foi barrado e nem privado de ter um assento na cerimônia principal do Grammy. Um dia antes, quando observamos os convites, constatamos que a Academia havia destinado um lugar para Esperanza, artista com quem Milton divide o disco indicado, nas mesas, entre os artistas principais ali presentes, enquanto destinaram para a lenda brasileira um lugar na arquibancada, desconsiderando não só toda a sua trajetória e prestígio em todo o mundo, como a sua idade avançada e impossibilidade de subir ou descer escadas.