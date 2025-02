Elton John anuncia novo álbum de estúdio e faixa homônima, intitulada "Who Believes in Angels?"; ouça

Elton John anunciou um novo álbum de estúdio que será lançado em 4 abril, um ano e meio após encerrar uma turnê mundial de "despedida". Who Believes in Angels? , música que nomeia o projeto, foi disponibilizada quarta-feira (5) nas plataformas digitais.

O álbum é uma colaboração com a cantora americana Brandi Carlile e foi co-escrito por Bernie Taupin , que trabalha com o cantor e compositor há décadas. O cantor de 77 anos descreveu o projeto como "um dos mais difíceis" que já fez.

O álbum foi escrito e gravado em 20 dias, em outubro de 2023, no estúdio Sunset Sound em Los Angeles, nos Estados Unidos. A gravação ocorreu logo após o final da turnê de despedida do cantor britânico.

"Ele me deu um lugar onde sei que posso seguir em frente. 'Who Believes in Angels?' é como entrar em outra era e estou abrindo a porta para entrar no futuro", afirmou John no Instagram.