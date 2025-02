O Festival João Rock, marcado para 14 de junho, divulgou a relação completa dos shows da 22ª edição. O line-up inclui 36 atrações e quatro palcos, no Parque Permanente de Exposições, em Ribeirão Preto, São Paulo.

Ícones da música brasileira como Natiruts, Planet Hamp, Vanessa da Mata, Carol Biazin e Nando Reis estão entre os nomes confirmados. Neste ano, o festival prestará homenagem à black music, com apresentações reunidas no Palco Brasil. Seu Jorge, Sandra de Sá, Tony Tornado e Banda do Síndico, entre outros, prometem agitar o público com groove e dança.

Confira o line-up completo

Veja quais artistas irão se apresentar na 22ª edição do festival:

Palco João Rock

Natiruts

Planet Hemp

BaianaSystem

Marcelo Falcão

Nando Reis

Maneva

Barão Vermelho

Cidade Negra

Rael convida FBC & Rincon Sapiência

Palco Brasil – Baile da black music

Seu Jorge

Sandra de Sá

Baile do Simonal

Farofa Carioca + Paula Lima & Hyldon

Tony Tornado & Banda do Síndico

Black Rio + Cláudio Zoli & Carlos Dafé

Palco Aquarela

Vanessa da Mata

Carol Biain

Zélia Duncan convida Paulinho Moska

Melly convida Sued Nunes

Ana Cañas

Palco Fortalecendo a Cena

MC Cabelinho

KayBlack

Drik Barbosa convida Budah & Cristal

Duquesa

Yunk Vinp

Venda de ingressos começa no final de semana

A venda geral de ingressos começa no próximo domingo (9). Desta terça-feira (4) até sábado (8), ocorre venda antecipada para clientes do Banco do Brasil com cartões Ourocard Visa.

O valor parte de R$ 230 (meia-entrada da pista) até R$ 1.090 (valor único, camarote Lagunitas). As entradas estarão disponíveis no site do evento e no Shopping Iguatemi de Ribeirão Preto.

Serviço

Festival João Rock 2025