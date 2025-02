Ana Castela foi escolhida para ser embaixadora da Festa do Peão de Barretos. André Ávila / Agencia RBS

Considerada o maior rodeio da América Latina, a Festa do Peão de Barretos abriu a venda de ingressos nesta terça-feira (25). A edição de 70 anos do evento ocorre entre os dias 21 e 31 de agosto, no Parque do Peão, em Barretos, em São Paulo.

Com valores variando de R$ 70 a R$ 2.850, são 11 opções de ingressos, todas disponíveis no site da Total Acesso. Para realizar a compra, é necessário realizar o cadastro de biometria facial.

No evento, a tarde é destinada ao campeonato de rodeio. À noite, apresentações de diferentes artistas animam o público.

A embaixadora da festa neste ano é a cantora Ana Castela. A relação de shows ainda não foi confirmada pela organização.

Entradas disponíveis

Veja as modalidades de ingresso:

Parque/Rodeio/Show

Camarote Brahma

Camarote Arena Premium

Camarote Dagente

Camarote Vip Superbull Ballantine's

Área Vip

Pista Gold

Pista Premium

Stage Prime

Pacotes Camping

Queima do Alho

Como comprar?

Para adquirir os ingressos, aceite o site Total Acesso. Por ali, é possível escolher qual das modalidades e realizar o pré-cadastro facial. Há também um mapa dos setores, para auxiliar na seleção de ingressos.

Como foi a última Festa do Peão de Barretos

Na edição de 2024, César Menotti e Fabiano foram os embaixadores do evento. Além dos mineiros, a Festa do Peão de Barretos teve shows de outros destaques do mundo sertanejo, como Chitãozinho e Xororó, Lauana Prado, Daniel, Simone Mendes, Bruno e Marrone, Edson e Hudson e Zezé Di Camargo e Luciano.

No ano passado, outro destaque foi o Barretão Elétrico: o trio foi transportado de Salvador, na Bahia, para Barretos, em São Paulo, e levou a energia das micaretas aos sertanejos. É o Tchan, Claudia Leitte, Michel Teló e Banda Eva cantaram no trio elétrico.

Ana Castela é embaixadora

Na edição comemorativa de 70 anos da Festa do Peão de Barretos, a cantora Ana Castela foi escolhida para ser embaixadora.

Leia Mais Ana Castela estreia no Planeta Atlântida transformando a Saba em rodeio

Em 31 de janeiro, a sul-mato-grossense transformou o Planeta Atlântida, no Rio Grande do Sul, em um grande rodeio.

Ana despontou com o agronejo — subgênero do sertanejo que acrescenta funk e batidas eletrônicas, com muita exaltação à vida no campo ou a si mesma.