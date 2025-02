Cantora Lilian Knapp, voz do sucesso "Sou Rebelde", morre aos 76 anos

Lilian Knapp participou em fevereiro de 2024 do programa "Altas Horas", da TV Globo.

A cantora Lilian Knapp, que ficou conhecida durante o movimento da Jovem Guarda, morreu no sábado (22), aos 76 anos. A notícia foi divulgada pelo marido da artista, o produtor musical Cadu Nolla, e, em seguida, compartilhada no perfil oficial da cantora no Instagram.