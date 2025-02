Autoridades argentinas retiram acusações contra três pessoas pela morte de Liam Payne

Liam Payne morreu em outubro de 2024. Tolga Akmen / AFP

As autoridades argentinas decidiram retirar as acusações contra três dos cinco acusados pela morte de Liam Payne: Roger Nores, empresário e amigo do ex-vocalista, e dois funcionários do hotel CasaSur Palermo, onde ocorreu a morte.

A decisão foi divulgada na noite de quarta-feira (19), pela revista Rolling Stone. Payne faleceu em 16 de outubro de 2024, em Buenos Aires, após uma queda da sacada do hotel que resultou em politrauma. Investigações indicaram a presença de um "coquetel de drogas" no organismo do cantor no momento do incidente.

Amigo de Liam Payne

Poucos dias após a morte de Payne, Roger Nores foi impedido de deixar a Argentina. Ele era suspeito de ter "abandonado" o cantor e facilitado o acesso às substâncias tóxicas.

No entanto, os magistrados concluíram que, mesmo se Nores estivesse presente, Payne poderia ter "conseguido obter as substâncias de qualquer maneira, como é comum entre viciados, mesmo quando estão sob os cuidados amorosos de sua família".

— Que bom que isso finalmente acabou — declarou Nores à revista. — Estou feliz que agora poderei viajar para o Reino Unido e me despedir do meu amigo.



Na decisão, os magistrados mencionaram um e-mail enviado por Nores à família de Payne em 23 de agosto de 2024, expressando preocupação com o vício do amigo, mas que não recebeu resposta.

Funcionários do Hotel

Gilda Martin e Esteban Grassi, funcionários do hotel, foram isentos de qualquer responsabilidade. Eles eram investigados por terem levado Payne ao seu quarto, aparentemente desmaiado, momentos antes da queda fatal.



A investigação ainda mantém sob custódia Ezequiel Pereyra e Braian Paiz, acusados de fornecer drogas a Payne. Paiz admitiu ter entregue entorpecentes ao cantor, mas alegou que foi um "presente", sem intenção de troca por dinheiro.

Contudo, evidências sugerem o contrário, incluindo um depoimento que menciona Paiz mostrando uma nota de US$ 100 e afirmando ter "uma tarefa para um hóspede... Tenho que levar drogas".

Relembre o caso

Payne caiu da sacada de um quarto no hotel CasaSur, sofrendo uma queda de aproximadamente 13 metros.

Segundo o laudo publicado pelo Ministério Público Argentino, ele teve "múltiplos traumas" e "hemorragia interna e externa". Payne apresentava cerca de 25 lesões no corpo.

Foi revelado pelo El Clarín que a televisão do quarto estava quebrada e os móveis, depredados. Além disso, fósforos, restos de velas e champanhe foram encontrados no cômodo, além de um pó branco, posteriormente identificado como cocaína.

Quem são os acusados pela morte de Liam Payne?