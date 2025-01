“Sempre começo um baile como se fosse o primeiro da vida”, diz João Luiz Corrêa sobre sucesso que extrapola o RS

João Luiz Corrêa possui 26 anos de carreira. RBS TV / Reprodução

Todo fandango em Soledade, Palmares do Sul, Erechim, no Paraná, Santa Catarina, no Mato Grosso, em São Paulo e até no Paraguai tem um peão, uma guria e, por que não, um Gauchão de Apartamento?

A diversidade musical e do público garantem espetáculos e bailes cheios em todos os lugares por onde João Luiz Corrêa passa.

Com 26 anos de carreira, o músico, que já lançou 32 CDs e DVDs, sendo oito são de ouro e platina, destaca a sua dedicação nas apresentações:

— Sempre começo um baile como se fosse o primeiro da vida, por mais que já tenha tocado 10 ou 20 vezes no mesmo lugar. Esqueço tudo, até horário e me entrego para o evento, para agradar as pessoas — afirma, elencando a responsabilidade com o trabalho como segredo para atrair até o menos envolvido com a música gaúcha:

— Meu lema é bastante trabalho, foco e não ter hora para trabalhar. Assim alcanças o sucesso.

O foco no trabalho acabou gerando um "problema bom" na escolha das músicas para a gravação do seu DVD que marca seus 25 anos de carreira.

— Criamos uma enquete, algo parecido com o que fizemos em 2015, quando 62 músicas foram citadas pelo público na região sul, parte de São Paulo e Mato Grosso, onde nos apresentamos. Na hora de escolher, cheguei a 32 canções, mas não conseguia tirar nenhuma. Então, gravamos as 32, lançamos 25 e guardamos as restantes para outro momento — explicou.

Dos bailes para a internet

Assim como na música, a qualidade do conteúdo publicado na internet também é uma prioridade para o artista, que viu O Pau que dá Cavaco viralizar nas redes sociais, ultrapassando fronteiras.

A música, lançada em 2000, nunca ficou de fora das apresentações, mas agora, ganhou uma nova roupagem.

— Toquei no fim de 2024 no Paraguai e, por lá, a música está tão estourada que volto em maio de novo. Vários lugares do mundo enviam vídeos ouvindo a música e até a cantora sertaneja Ana Castela toca no show dela e pede para as pessoas cantarem — comemora.

"Fandango em Soledade" e seu amor pela terra natal

Natural de Soledade, João Luiz leva um de seus sucessos, Fandango em Soledade, como um anúncio de sua trajetória nos palcos, o que, para ele, é uma forma de eternizar seu amor pela cidade e preservar suas raízes.

O conselho para evidenciar de onde veio partiu de outro ícone do nativismo, o alegretense Nico Fagundes, em uma gravação para o programa Galpão Crioulo:

— Na época, o Nico Fagundes disse: ó, tu moras em Palmares, mas tu és natural de Soledade, então a coisa tem que ser essa. Morar num lugar... Eu moro em Porto Alegre, mas sou do Alegrete. E tu podes morar em qualquer lugar, mas tu és de Soledade — recorda o momento, ressaltando a manutenção do vínculo com seu município.

Homenagem com estátua

O conselho parece ter dado certo. Esse amor e a valorização da terra natal fez com que o nativista entrasse para um seleto time de personalidades no Estado que são homenageadas com um monumento. Em dezembro de 2024, ele foi homenageado com a entrega de uma estátua no Parque Centenário de Soledade. A obra, em bronze, tem 1m74cm e 160kg.

A escultura foi esculpida pelo artista plástico Sérgio Coirolo, e lembra um gesto característico do músico, que costuma cumprimentar os fãs "tapeando" a aba do chapéu.

Gildinho apadrinhou a carreira do sobrinho

Na conversa com a reportagem, João Luiz ainda fez uma menção especial ao tio Gildinho, a quem ele considera sua maior inspiração musical e um dos responsáveis pela sua carreira no tradicionalismo. Dias depois, o acordeonista faleceu, aos 82 anos, vítima de câncer.

— Como conjunto e como artista, o tio Gildo foi para mim uma referência no palco, na administração, com seriedade naquela coisa de ter a percepção da música gaúcha — destacou.

Leia Mais Eterno Gildinho: relembre cinco músicas escritas pelo fundador da banda Os Monarcas

A trajetória do cantador de Soledade não se liga ao gaiteiro somente pelo parentesco, mas em todas as fases da carreira do sobrinho, não deixando o músico desistir do sonho nem nas “peleias” mais complicadas.

— Ele foi quem torceu para ser músico, quem me deu as coisas certas. Quando era para puxar minha orelha, ele puxou, chamou minha atenção. Ele dizia as coisas certas, me dava bons conselhos — reconhece.