Rafael Bittencourt, do grupo Angra, assina laudo para atestar plágio em música de Adele

Adele é acusada de plágio por Toninho Geraes. ALBERTO E. RODRIGUEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A defesa do músico Toninho Geraes encomendou um laudo para atestar que a canção Million Years Ago, da cantora Adele, é um plágio de Mulheres, samba de autoria do artista, cantado por Martinho da Vila. O documento será elaborado por Rafael Bittencourt, do grupo Angra.

Com o laudo, a advogada de Geraes, Deborah Sztajnberg, busca demonstrar as semelhanças entre as duas composições, analisando elementos como melodia, ritmo e harmonia. Conforme informações divulgadas pelo O Globo, Bittencourt foi escolhido para redigir o documento em função de seu reconhecimento internacional, sólida formação clássica e simultâneo dialogo com a música popular.

Foi plágio?

A polêmica entre o sambista e a cantora britânica repercutiu após uma decisão preliminar de 10 de janeiro, que ordenou a suspensão da faixa de Adele em várias plataformas. A defesa da cantora e da gravadora Universal Music Publishing sustenta que as semelhanças derivam do uso de uma progressão harmônica comum, conhecida como Círculo de Quintas.

Bittencourt declarou que a alegação é uma "tentativa desesperada de defender uma coincidência quase exata". Ele reforça, entretanto, que não acredita que o plágio seja resultado de má-fé, e explica que, ao criar, músicos tomam para si ideias que eles tiraram de determinados contextos e não se recordam.

— Eu já tive ideia de música que depois descobri que era um sucesso da Turquia que tinha ganhado uma versão no Brasil e provavelmente ficou na minha cabeça — explicou ao O Globo.

Adele x Toninho Geraes

Toninho Geraes entrou com a ação judicial contra Adele em fevereiro de 2024, pedindo R$ 1 milhão de indenização a ela, Greg Kurstin, o produtor da faixa, e a três gravadoras que representam a obra da artista, entre as quais Sony e Universal, que têm sedes no Brasil.

Além do valor, Geraes pediu os direitos autorais da música, com juros e correção monetária. Mas o valor ainda é incalculável, por depender de dados sigilosos de vendas e audiência, aos quais a defesa só terá acesso mediante a um mandado judicial.

A defesa do cantor afirma que ele tentou um acordo extrajudicial, mas a artista não se manifestou, e suas gravadoras disseram não ter responsabilidade sobre a composição da obra, apenas sobre sua distribuição.