Preta Gil coloca bolsa de colostomia definitiva: "Estou me acostumando" 

Artista falou sobre seu estado de saúde nas redes sociais. @pretagil / Instagram / Reprodução

Preta Gil, 50 anos, atualizou os fãs sobre seu estado de saúde no domingo (26). A cantora falou sobre sua recuperação após uma cirurgia de 21 horas realizada em dezembro para a retirada de tumores e disse que passará a utilizar uma bolsa de colostomia de forma definitiva.

— Precisei ficar afastada para me concentrar totalmente na minha reabilitação. Eu não tinha ideia de que essa cirurgia fosse ser tão difícil. Os médicos falaram, mas a gente nunca acredita, né? Como eu já tinha feito uma (cirurgia) no ano passado, me baseei nela e essa está sendo completamente diferente — disse a artista no vídeo compartilhado nas redes sociais (veja abaixo).

Ela destacou que está se recuperando, mas que vai precisar se manter afastada do trabalho em função da reabilitação. A cantora está internada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde o dia 19 de novembro, quando baixou para realizar a operação, e ainda não tem previsão de alta.

— Estou bem, me alimentando bem, estou andando, estou me exercitando, estou melhorando cada dia mais — declarou. — Tudo só melhora, mas é difícil. É um reaprender a fazer muitas coisas.

Bolsa de colostomia

A cantora afirmou que passará a utilizar bolsa de colostomia de forma definitiva. Ela, que já havia utilizado o recurso temporariamente, passa agora por um processo de adaptação.

— Estou me acostumando com a minha bolsinha de colostomia. Sim, eu tive que colocar um pouco uma bolsa de colostomia. Dessa vez definitiva e não provisória, como foi a do ano passado. Eu vou ficar para sempre com essa bolsinha e sou muito grata a ela por isso — afirmou.

Ela ainda destacou que está "muito bem amparada", e agradeceu sua equipe médica e aos fãs pelos cuidados e preocupação. Por fim, afirmou que continuará trazendo informações sobre seu estado de saúde "conforme for se sentindo bem", mas garantiu que está se cuidando.

Tratamento contra câncer de intestino

Preta foi diagnosticada com câncer de intestino no primeiro semestre de 2023. Ela passou por sessões de radioterapia e por uma cirurgia.

Em dezembro do mesmo ano, a cantora revelou que estava em processo de remissão da doença. Entretanto, em agosto de 2024, informou que o câncer havia voltado e que foram detectados linfonodos no peritônio — membrana na cavidade abdominal que envolve órgãos como estômago e intestino — e no ureter.