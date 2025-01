Planeta Atlântida 2025 bate recorde de patrocinadores e receita

Festival ocorre nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, na sede campestre da Saba, em Atlântida. Wesley Santos / Agência Preview

Realizado por Grupo RBS e DC Set Group, o Planeta Atlântida chega a sua 28ª edição atingindo recorde comercial histórico. Na contagem regressiva, o maior festival do sul do país já soma 25 marcas parceiras, locais e nacionais – sete a mais do que em 2024 –, com faturamento total das cotas comercializadas superando R$ 17 milhões.

O Planeta será nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, na sede campestre da Saba, em Atlântida, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

Tendo como tema O Sul é Nosso Palco, edição de 2025 celebra a força, a união e a resiliência do povo gaúcho neste momento de retomada e conta com patrocínio master de Renner, Banrisul, Coca-Cola, KTO e Budweiser, que irão realizar ativações e oferecer experiências para o público, além de assinar toda a mídia do evento.

Também marcarão presença no festival Absolut Sprite, Açaí Polpa Norte, Aperol, Closeup, Corsan, Da Colonia, Docile, GM, Governo do Estado, Mastercard, Melnick, Red Bull, Takis, Vinícola Aurora, Ouro e Prata, Olla e Unimed, além de Farmácias São João, Fatal Model e Vanish, parceiros de transmissão.

— Felizmente, assim como o público, os clientes também aceitaram nosso convite para celebrar a vida e o verão no Rio Grande do Sul após toda a crise que vivemos em 2024. O Planeta tem esse espírito e reforça esse posicionamento em 2025. Estamos muito empolgados com as parcerias que firmamos e temos certeza de que iremos gerar resultado para os clientes, além de experiências incríveis para nossos planetários. Agora vale lembrar que ainda temos oportunidades. As comercializações só terminam quando o evento começar mas, com certeza, o Planeta 2025 já é um sucesso — destaca a diretora-executiva de Marketing do Grupo RBS e head do Planeta Atlântida, Caroline Torma.

Muito mais que um festival, o Planeta Atlântida é uma plataforma de alto impacto para marcas gaúchas e nacionais que buscam soluções personalizadas e de grande alcance: cada ação foi planejada com base em um briefing detalhado fornecido pelos patrocinadores, permitindo que o time especializado desenvolvesse projetos customizados que atendessem aos objetivos específicos de cada marca. Na cota master, por exemplo, os parceiros tiveram acesso a um volume de mídia robusto, com uma campanha integrada de seis meses, garantindo ampla visibilidade e resultados expressivos.

— O Planeta Atlântida é uma oportunidade única para as marcas se conectarem com o público jovem, por meio de experiências que geram valor e visibilidade para muito além do evento. Especialmente nesse ano em que vamos celebrar a força e resiliência dos gaúchos no festival, temos no evento um contexto especial para aqueles parceiros daqui ou do cenário nacional que querem se posicionar junto ao estado nesse ano de retomada. Estamos muito felizes com todos os parceiros que estão conosco na edição de 2025 e sem dúvidas vamos gerar momentos inesquecíveis dessas marcas junto aos planetários — ressalta Patrícia Fraga, diretora-executiva de Mercado do Grupo RBS.

Nos dois dias de evento, as marcas irão promover experiências, reforçando sua conexão com o público, desde os adolescentes que fazem sua estreia no Planeta às diferentes gerações que seguem prestigiando o festival que completa 30 anos em 2026. Entre as ativações, estão a clássica roda-gigante da Renner, ações de inteligência artificial do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, espaço Open Bar na Arena, com patrocínio da KTO – uma novidade desta edição –, estúdio de fotos profissionais e programação de DJS da Budweiser, além de músicas, brindes e degustações da Coca-Cola.

A cada edição, a sede campestre da Saba transforma-se para oferecer a melhor experiência a cerca de 80 mil planetários e, também, a 15 milhões de pessoas impactadas pelo festival a partir das transmissões em rádio e digital e do programa de melhores momentos exibido em rede nacional pela Globo.

A conexão do público com o evento se fortalece a cada ano, como atesta uma pesquisa realizada após a edição de 2024: 89% das pessoas afirmaram que o festival faz parte da cultura do RS, e nove em cada 10 apontaram que o evento gera um alto impacto positivo, tanto para o litoral quanto para o Estado. Uma prova disso é o índice de satisfação (NPS – índice Net Promoter Score) que cresceu 14 pontos percentuais em 2024.

Ao todo, mais de 4 mil pessoas se envolvem para que o festival ocorra a cada ano, movimentando setores como entretenimento, serviços e turismo. Em 2024, o Planeta Atlântida gerou mais de R$ 130 milhões para a economia do Estado: para cada R$ 1 investido na realização do evento, R$ 0,94 adicionais foram gerados, de acordo com pesquisa realizada pela PUCRS Consulting. Para cada 10 pessoas diretamente empregadas pelo Planeta, oito foram indiretamente contratadas no período do evento.

O Planeta está sujeito a classificação indicativa e menores de 14 anos não entram no evento, mesmo acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.

A história do Planeta

O Planeta Atlântida é o maior festival de música do sul do país e ocorre desde 1996, na praia de Atlântida. Mais de 1,4 mil atrações nacionais e internacionais, de diferentes estilos, já passaram pelos palcos do evento, levando aos planetários mais de 800 horas de música. O festival é o evento mais aguardado do verão gaúcho e já reuniu mais de 2,2 milhões planetários em suas 27 edições.

Ao longo dos anos, a programação reuniu atrações como Gilberto Gil, Racionais MCs, Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo, O Rappa, Men At Work, Flo Rida, Fat Boy Slim, Charly García e Fito Páez. Entre astros que marcaram presença no Planeta Atlântida e deixaram saudade estão Tim Maia, Rita Lee, Mamonas Assassinas, Chorão e Champignon. Além de presenças gaúchas: Armandinho, Cachorro Grande, Chimarruts, Papas da Língua, Acústicos e Valvulados e Comunidade Nin-Jitsu.

Planeta Atlântida 2025