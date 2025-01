Com expectativa alta e precaução contra a chuva, primeiras fãs chegam à fila do Planeta Atlântida 

As primeiras a chegar na entrada foram as três amigas Luiza Dutra, 20, Amanda Elibio, 20, e Welbster Tavares, 22 anos. Elas saíram de Alvorada, na Região Metropolitana, às 3h.

As condições climáticas ajudaram as jovens, uma vez que a chuva ainda não apareceu com muita força em Xangri-Lá. Ao longo da manhã, o tempo permaneceu instável, com garoas rápidas, mas sem nenhum susto maior.