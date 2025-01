Depois de horas de espera só para garantir o melhor lugar na frente do palco, os primeiros planetários do Planeta Atlântida 2025 entraram na Saba por volta das 16h desta sexta-feira (31). A abertura dos portões ocorreu de maneira tranquila, e milhares de pessoas ocuparam os primeiros espaços do festival logo em seguida.

Estrada longa até o Planeta

Bandeiras

Os fãs receberam, logo na entrada da Saba, uma bandeira personalizada do Rio Grande do Sul com o símbolo do Planeta Atlântida ao centro. A ideia é remeter a uma homenagem ao Estado após um ano de luta do povo gaúcho na tragédia da enchente.