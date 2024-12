Paulinho Dill, de Os Atuais, se recupera após passar por cirurgia

A cirurgia de Paulinho Dill, de Os Atuais, para reconstrução da face foi bem-sucedida , conforme nota publicada nas redes sociais da banda na noite desta terça-feira (10). Agora, o vocalista se recupera do procedimento em uma unidade de terapia intensiva (UTI) . Ele está internado no Hospital de Santo Ângelo desde a última sexta-feira (6).

"Informamos que o Paulinho Dill já saiu da sala de cirurgia e, graças a Deus, correu tudo bem!", afirma a nota divulgada no Instagram da banda.

O comunicado também destaca que o músico deve voltar para o quarto normal na quarta-feira (11). A cirurgia faz parte de um protocolo de recuperação de Paulinho, que sofreu um grave acidente de trânsito no dia 11 de novembro .

O acidente

Paulinho Dill sofreu acidente no dia 11 de novembro, no km 50 da RS-307, entre Santo Cristo e Cândido Godói, região noroeste do Estado.