Luto no rock Notícia

Morre Bob Bryar, ex-baterista da banda My Chemical Romance

Corpo do artista de 44 anos foi encontrado na casa onde ele morava, no Tenessee. Causa do óbito não foi divulgada

