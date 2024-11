O cantor Jorge Aragão encerraria as comemorações do Dia Nacional do Samba, neste domingo (1º), no Rio de Janeiro, mas não poderá cumprir a agenda. O sambista de 75 anos teve de ser internado no Hospital São Lucas, em Copacabana. De acordo com o boletim médico assinado pelo Dr. Silvio José Martins, Aragão teve um quadro de colecistite, uma inflamação aguda na vesícula biliar.