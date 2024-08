Atlântida promove segunda edição do concurso musical ATL Bands 

Desde segunda-feira (19), bandas do Rio Grande do Sul com integrantes acima de 18 anos poderão se inscrever na segunda edição do ATL Bands. O concurso premiará o vencedor com uma mentoria do vocalista Jonathan Corrêa, do grupo Reação em Cadeia, do empresário musical Bruno Kley e dos comunicadores Lelê Bortholacci e Rafinha Menegazzo. Entre os prêmios, estão também uma entrevista no Tá Vazando e a inclusão de uma música da banda na programação da rádio.