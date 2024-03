Seja pela leveza ou pela malícia, um Djonga diferente volta a Porto Alegre para se apresentar na madrugada deste sábado (2) para domingo (3). Consolidado como um dos maiores nomes do rap brasileiro da atualidade, ele leva ao palco do Pepsi On Stage (Av. Severo Dullius , 1.995), a partir da 1h30min, o show da turnê Inocente "Demotape". Serão mais de duas horas de apresentação, entre novidades e clássicos da carreira (veja detalhes sobre ingressos ao final do texto).