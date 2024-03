Os cariocas do Braza – Danilo Cutrim (vocal e guitarra), Pedro Lobo (baixo), Vitor Isensee (vocal e teclado) e Nicolas Christ (bateria) – apresentam show da sua turnê de despedida, Respiro, à 0h30min de sexta (22) para sábado (23) no Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), na Capital. A miniturnê é uma forma de celebrar a trajetória de oito anos da banda, que realizará uma pausa antes de seus integrantes retornarem aos palcos com a turnê recém-divulgada do Forfun.