O cantor Salgadinho assustou os fãs na tarde deste domingo (14). Enquanto fazia um show no Memorial da América Latina, na zona oeste de São Paulo, o cantor calculou mal o tamanho do palco e acabou caindo da estrutura. Apesar do susto, o próprio músico foi às redes sociais contar que já estava bem, aproveitando para fazer humor da situação.