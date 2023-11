Nesta segunda-feira (6), a partir das 10h, se inicia a venda de ingressos para o Planeta Atlântida 2024, festival que ocorre nos dias 2 e 3 de fevereiro, na Saba, em Atlântida. Os pontos de venda exclusivos são o site do Planeta Atlântida e as Lojas Renner da Av. Otávio Rocha, 184, e do Shopping Iguatemi, em Porto Alegre.