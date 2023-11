O Navio Cabaré, o cruzeiro com shows dos sertanejos Leonardo e Bruno Marrone, é alvo de uma investigação da Polícia Federal, por conta de suspeitas de sequestro, assédio sexual, importunação sexual e tráfico de pessoas. De acordo com o jornal O Globo, quatro jovens com idades entre 18 e 21 anos, teriam sido vítimas do esquema.