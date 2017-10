Isadora Neumann / Agência RBS

A noite desta terça-feira (25) em Porto Alegre teve música de qualidade inquestionável. Em seu quarto show no Brasil este ano, o músico americano John Mayer subiu ao palco cerca de dez minutos depois das 21h. Com ingressos disponíveis até o último dia, a apresentação passou longe dos engarrafementos quilométricos ou de áreas lotadas. Na pista, por exemplo, era possivel deslocar-se da entrada até a lateral da grade sem muito trabalho — bastava desviar de alguns casais apaixonados que já se posicionavam abraçados mesmo antes do apagar das luzes.

Quando a banda e o cantor entraram no palco, pode-se ouvir os primeiros acordes de "Helpless", terceira faixa do álbum The Search for Everything, que intitula a turnê. Em um movimento que pareceu coordenado, milhares de pessoas que estavam sentadas em suas cadeiras (inferiores e superiores) levantaram-se e estabeleceram a posição em que ficariam pelas próximas duas horas.

Com uma sequência de músicas muito semelhante ao show realizado no Allianz Parque, em São Paulo, na quarta-feira (18), o show seguiu com "Moving On and Getting Over". Foi apenas depois da segunda música, que o cantor interagiu com o público, desejando “good evening, Porto Alegre” (Boa noite, Porto Alegre) e agradecendo em português: “obrigada”, ou melhor, “brigada” repetiu explicando que já está íntimo das gírias.

Apesar da qualidade incontestável do cantor (como compositor e guitarrista, principalmente), dos músicos e do som, a presença de palco de John deixou a desejar. Com falas decoradas de outras apresentações, o show se transformou aos poucos em uma apresentação de DVD — daqueles que você coloca em casa enquanto arruma a bagunça.

Da entrada discreta ao fim do primeiro capítulo, John e a banda apresentaram faixas como "Who Says", "I Don't Trust Myself" e "Why Georgia" — que ganhou destaque por ser a primeira a empolgar de fato o público presente. O segundo capítulo, de nome Acoustic, trouxe de cara o hit mais badalado do álbum Room for Squares, de 2000: "Your Body is a Wonderland". Em seguida, "Emoji of a Wave" fez o público se empolgar com a sequência de músicas famosas, que continuaria com "In Your Athmosphere" — música que ganhou um dos poucos coros ouvidos na noite. Fim do segundo ato.

No terceiro, e talvez mais bonito momento, John apresenta JM3, o trio formado por ele, pelo baixista Pino Palladino e pelo baterista Steve Jordan, que acompanha o cantor em diversas outras faixas como backing vocal. Neste momento, o destaque vai para "Everyday I Have the Blues" e "Vultures", que estavam na ponta da língua dos mais fãs.

Para o quarto e último ato, John se disse “muito feliz" e agradeceu à banda que o acompanha. Repleto baladinhas, o bloco que seria o último antes do bis teve músicas como "Stop this Train" e "Slow Dancing in a Burning Room", do álbum Continuum, de 2006. Com direito a um mar de flashes de celular, o cantor reverenciou o público e finalizou o capítulo com "Dear Marie", faixa do Paradise Valley, disco lançado em 2012.