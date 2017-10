Fazendo sucesso ao misturar música brega com pop e pelo visual colorido e irreverente, a Banda Uó anunciou nesta quarta-feira (25) que fará uma pausa. Por meio de um vídeo divulgada no YouTube, Mateus Carilho (que recentemente fez participação na música Corpo Sensual , de Pabllo Vittar), Davi Sabbag e Mel Gonçalves informaram que irão se dedicar a projetos solo por um tempo.

A Banda Uó foi formada em 2010 na cidade de Goiânia por Mateus, Mel e Davi. O grupo ganhou projeção com a versão de Whip My Hair, música de Willow Smith, que no português ganhou o título de Shake de Amor. Com essa canção, Mateus, Davi e Mel disputaram o Video Music Brasil, da antiga MTV, em 2011. Entre suas muitas parcerias de sucesso, a Banda Uó tem Gringo, produzida por Diplo, Catraca (com Mister Catra e que integrou a trilha sonora da novela I Love Paraisópolis, exibida pela Globo em 2015) e Dá1Like (com Karol Conka).