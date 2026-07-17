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Com sexo, rum e pancadaria, livro narra saga pela sobrevivência em Cuba nos anos 1990

Repórter Carlos Rollsing indica o romance "O Rei de Havana", de Pedro Juan Gutiérrez

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Carlos Rollsing

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