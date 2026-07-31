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Com diálogo entre mãe e filha, livro reconstrói drama de família perseguida pela ditadura militar

Repórter Júlia Ozorio indica "No Muro da Nossa Casa", de Ana Kiffer, que mistura ficção, história e vida pessoal

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Júlia Ozorio

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