Júpiter Maçã: biografia fascinante revela a genialidade e os bastidores da carreira

Um dos mais geniais roqueiros gaúchos, Flávio Basso (1968-2015) deixou um legado inegável no cenário musical, atendendo também pelos codinomes Júpiter Maçã e Jupiter Apple.

Na biografia Júpiter Maçã — A Efervescente Vida & Obra, os jornalistas Cristiano Bastos e Pedro Brandt escrutinam a trajetória do rockstar desde a infância até sua morte, em 2015, aos 47 anos.

Temas delicados, como a perda precoce do filho, o alcoolismo e as paranoias do cantor e compositor, dividem espaço com histórias relacionadas ao rock'n'roll, amizades, acertos, erros e referências musicais.

Flávio Basso faleceu em 2015, aos 47 anos de idade. Marcelo Nunes / Arquivo Pessoal

Multi-instrumentista e autor de sucessos como Um Lugar do Caralho e Miss Lexotan 6mg Garota, Júpiter Maçã merecia — e obteve — um registro à altura.

O livro teve primeira edição em 2018 pela Plus Editora. Em 2025, foi reeditado, revisto e ampliado e ganhou três cadernos de fotos coloridas, em papel cuchê, pela Nova Carne Livros. Também foram acrescentadas entrevistas exclusivas e disponibilizadas cinco novas opções de capa.

A Sétima Efervescência (1997), eleito pela revista Rolling Stone Brasil um dos cem maiores discos da música nacional de todos os tempos, é sua obra-prima. Trata-se de item raro disputado por fãs em lojas de vinil — mais acessível é a versão digital, disponível nas plataformas de streaming.

As façanhas de Júpiter Maçã não podem ficar restritas apenas ao clássico álbum lançado em 1997. Cria do Bom Fim, o ex-integrante e um dos fundadores das bandas TNT e Os Cascavelletes virou uma lenda.

The Man, como também era chamado, foi sobretudo um virtuose e deixou saudades. Um artista nato.

Uma das cinco opções de capa do livro "Júpiter Maçã — A Efervescente Vida & Obra", de Cristiano Bastos e Pedro Brandt. Bruno Todeschini / Agencia RBS

"Júpiter Maçã — A Efervescente Vida & Obra", de Cristiano Bastos e Pedro Brandt