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Quintana, 120 anos
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"Às vezes ele era meu pai, às vezes eu era mãe dele": ex-assistente conta como era conviver com Mario Quintana

Sandra Ritzel, que dividiu moradia com o escritor nos últimos anos de vida dele, revela o dia a dia e como Quintana encarava a finitude da vida

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William Mansque

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