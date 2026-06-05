Imagine passar anos acompanhando de perto uma das cinco famílias da máfia ítalo-americana em Nova York, com acesso raro à intimidade da organização e testemunhando reuniões, tensões, desconfianças e conflitos em meio à violenta disputa pelo comando do clã nos anos 1960. O escritor americano Gay Talese viveu isso e transformou a experiência em Honra teu Pai, considerado um clássico do jornalismo literário.

Ao longo de 512 páginas, Talese reconstrói a trajetória da família Bonanno, desde a chegada do patriarca Joseph Bonanno aos Estados Unidos até a tentativa turbulenta de seu filho, Salvatore "Bill" Bonanno, de assumir o controle da organização em meio à chamada Guerra Bonanno.

Um dos grandes trunfos da obra — e marca registrada do new journalism — é transformar uma massiva apuração jornalística em literatura. Com riqueza quase cinematográfica de detalhes, possível apenas pelo acesso ao cotidiano da família Bonanno, Talese constrói uma narrativa que se aproxima de um romance e transporta o leitor para a Nova York dos anos 1960, em meio à sangrenta disputa pelo controle da máfia ítalo-americana.

Não são raros os momentos nos quais o leitor parece estar lendo obras como O Poderoso Chefão ou revisitando ambientes retratados em séries e filmes marcantes, como Família Soprano e Os Bons Companheiros. Aliás, boa parte dos bastidores retratados por Talese se cruzam com passagens dessas obras da ficção.

Dilemas de lealdade

Outro mérito do livro é fugir da caricatura e do estereótipo, muito comuns em obras sobre máfia. Talese humaniza Bill Bonanno e outros personagens centrais, mas sem romantizar a máfia. Por trás dos dramas familiares, das vaidades e disputas internas estão homens ligados ao crime organizado e a fortunas construídas em meio à violência e à ilegalidade.

Por exemplo, de um lado, mostra a infância, a adolescência e o início da relação de Bill com os negócios ilícitos do pai. De outro, retrata os dilemas enfrentados por ele no campo da lealdade e da herança familiar de forma humana, mas sem colocá-lo no lugar de vítima.

Para quem não conhece Talese, autor de outros clássicos, como Vida de Escritor e O Reino e o Poder, Honra teu Pai pode ser uma grande estreia no contato com o refinado texto e com a narrativa rica em detalhes e ambientação do escritor. Para quem já conhece, é um título indispensável por se tratar de um registro histórico, contado de dentro para fora.

Toda semana, um jornalista do Grupo RBS irá compartilhar na seção O que Estou Lendo a sua paixão por livros por meio de dicas do que estão lendo no momento.

Capa de "Honra teu Pai", de Gay Talese. Reprodução / Divulgação

"Honra teu Pai", de Gay Talese