Lázaro Ramos transforma conversas com Ruth de Souza em livro que é homenagem afetuosa

O encontro entre duas grandes estrelas da atuação brasileira resultou em um dos livros mais inspiradores para quem gosta de conhecer mais sobre seus ídolos. A Rainha da Rua Paissandu (2025) nasce da decisão de Ruth de Souza (1921–2019), uma das maiores damas do teatro, da TV e do cinema do país, de escolher Lázaro Ramos para contar suas memórias.

Como o próprio Ramos destaca, o desafio era fazer com que a narrativa soasse como se a própria dona Ruth, como era carinhosamente conhecida, estivesse falando com o leitor, enquanto ele apenas a incentivasse a seguir contando sua trajetória. E é exatamente isso que acontece ao longo das 176 páginas desta obra sensível e emocionante sobre a atriz que abriu caminhos para gerações de atores e atrizes negros no Brasil.

A leitura se torna ainda mais valiosa ao revisitar a importância histórica de Ruth de Souza, primeira atriz negra a se apresentar no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e integrante do Teatro Experimental do Negro, grupo fundamental para ampliar a presença de artistas negros nos palcos brasileiros.

Ela também foi a primeira brasileira indicada a um prêmio internacional de cinema, graças à atuação em Sinhá Moça, no Festival de Veneza de 1954.

O mais marcante da obra é a sensação de proximidade: em muitos momentos, parece que a própria voz de Ruth ecoa ao narrar suas conquistas — das quais muito se orgulhava —, sempre com a elegância que a consagrou. Essas e outras histórias, incluindo bastidores da carreira e relatos pessoais, são conduzidas pelas mãos sensíveis de Lázaro Ramos.

Além disso, o livro oferece diferentes camadas de leitura, permitindo que o público também acompanhe as percepções de Ramos sobre sua biografada. Assim, a obra revela não apenas a força e a elegância de Ruth, mas também a delicadeza do escritor, que não esconde a admiração e o carinho por uma atriz que faz jus a cada palavra afetuosa dedicada a ela.

Toda semana, um jornalista do Grupo RBS irá compartilhar na seção O que Estou Lendo a sua paixão por livros por meio de dicas do que estão lendo no momento.

Livro póstumo sobre Ruth de Souza foi lançado em setembro de 2025. Reprodução / Divulgação

"A Rainha da Rua Paissandu", de Ruth de Souza com Lázaro Ramos