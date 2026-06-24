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Jornalista lança livro sobre a história real do "Menino Diabo", pirata que aterrorizou o RS e deixou para trás um tesouro escondido

Autor investigou o caso e desenterrou parte obscura de um período emblemático do Estado: a Revolução Farroupilha

Zero Hora

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