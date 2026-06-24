Jornalista lança livro sobre a história real do "Menino Diabo", pirata que aterrorizou o RS e deixou para trás um tesouro escondido

"Menino Diabo" é a nova produção não ficcional do jornalista Ricardo Düren. Isadora Düren / Divulgação

Reza a lenda que um grande tesouro ainda aguarda, desde os tempos da Revolução Farroupilha, o momento em que será desenterrado por algum sortudo, em algum recanto do Rio Grande do Sul.

O baú recheado de ouro e pratarias seria fruto dos saques de um pirata que, em plena Guerra dos Farrapos, fez fortuna atacando propriedades e vilarejos às margens dos rios por onde navegava. Seu apelido era Menino Diabo – menino pela baixa estatura, diabo pelas maldades que praticava contra seus prisioneiros.

Intrigado com essa lenda, que já levou muitos aventureiros a passarem madrugadas escavando as matas em busca do tesouro, o jornalista, editor de Zero Hora e escritor Ricardo Düren decidiu investigar o que há de verdade na história do capitão Menino Diabo.

Não desenterrou o tesouro, mas se deparou com uma série de registros dos tempos da revolução que o ajudaram a resgatar a saga do pirata em um dos períodos mais emblemáticos do Rio Grande do Sul. E a comprovar que Menino Diabo fazia jus ao apelido.

O resultado desta pesquisa, que mescla documentos históricos, revisão bibliográfica e tradição oral, é o livro-reportagem Menino Diabo – O pirata português que lutou na Revolução Farroupilha, saqueou Rio Pardo, aterrorizou a Colônia de São Leopoldo, foi capturado por um ex-soldado de Napoleão Bonaparte e deixou para trás um tesouro escondido, já disponível para venda, em formato impresso, no site da editora Clube de Autores.

Uma saga épica

Ao longo de 222 páginas, Düren aborda a participação do Menino Diabo no cerco naval a Porto Alegre, o saque que promoveu ao ocupar Rio Pardo, episódios de corrupção e as atrocidades que o pirata praticou contra colonos alemães em lugarejos que dariam origem a municípios como Estância Velha, Morro Reuter, Dois Irmãos e Ivoti, nos arredores de São Leopoldo.

É neste ponto que a obra revela o perfil diabólico do principal personagem, que assassinava pais na frente dos filhos, debochava das viúvas e impunha torturas inimagináveis a desafetos. Dentre suas vítimas estiveram membros de famílias conhecidas na atual região do Vale do Sinos, como Kerber, Renner, Morschel, Hansen e Knierim.

O desfecho de tamanha brutalidade foi uma caçada implacável movida ao corsário e seu bando por outra figura que se tornou notória na colônia alemã — o luxemburguês Mathias Mombach, que emigrou para o RS trazendo na bagagem a experiência de veterano das guerras napoleônicas.

— A pesquisa revelou uma história épica, quase mítica, mas real e com personagens reais, que aconteceu no Rio Grande do Sul naqueles tempos de turbulência. Uma parte obscura e quase esquecida da Revolução Farroupilha — comenta o jornalista.

Mas e o tesouro do pirata? Conforme Düren, o livro revela indícios de que há um fundo de verdade nas lendas sobre o baú enterrado:

— O tesouro ainda deve estar por aí, só esperando o dia em que será encontrado.

Leia um trecho

"Quando retornou, esforçando-se para não derramar a água que, por conta de seus tremores, vibrava na bacia de ferro, Maria Catharina postou-se diante do algoz de seu marido. E viu quando ele mergulhou as mãos na bacia, lavando-as do sangue de Adam Knierim.

Foi então que Menino Diabo, levando a ponta dos dedos à boca, sibilou uma frase que perseguiria as lembranças de Maria Catharina para o resto de sua vida:

— O sangue de Adam estava bem doce."

Serviço

O livro: Menino Diabo – O pirata português que lutou na Revolução Farroupilha, saqueou Rio Pardo, aterrorizou a Colônia de São Leopoldo, foi capturado por um ex-soldado de Napoleão Bonaparte e deixou para trás um tesouro escondido (Clube de Autores, 2026, 222 páginas)

Gênero: não ficção

Formato: impresso

Valor: R$ 78,73 + frete