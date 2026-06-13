Estilo literário de cada autor dita sua função tática no gramado. Arte de Carlos Garcia / Agencia RBS

A maior Copa do Mundo da história, com 48 seleções e três países-sede (Estados Unidos, Canadá e México), também pode ser jogada com as palavras. Enquanto a bola rola nos gramados, a literatura permite fazer outro tipo de convocação.

Escalamos 11 grandes escritores e escritoras que formam uma seleção de craques das letras. Nessa proposta, o estilo literário de cada autor dita sua função tática no gramado. Romancistas de fôlego ocupam posições que exigem resistência; contistas e poetas jogam na velocidade e no passe curto.

Para a lista, selecionamos representantes de países que participam da Copa, de todos os continentes, incluindo autores clássicos, contemporâneos e vencedores do Nobel de Literatura — do pragmatismo inglês à malandragem sul-americana, passando pela solidez europeia.

É a intersecção entre a estética do drible e o peso da palavra.

Escale sua seleção

Nessa brincadeira, que envolve boa dose de subjetividade, são infinitas as seleções possíveis. E, para você, qual é o time dos sonhos da literatura? Vote ao final da reportagem.

Conheça a proposta de seleção:

Goleiro: Miguel de Cervantes (Espanha)

O goleiro vive no limite entre a realidade do gol e o milagre da defesa impossível. Da Mancha ninguém passa.

Lateral-direito: Machado de Assis (Brasil)

Joga com a cabeça erguida e antecipação irônica. Domina o "olhar oblíquo" para desarmar o ponta adversário na base da psicologia e da elegância.

Zagueiro-direito: Thomas Mann (Alemanha)

Uma muralha de solidez germânica. O autor de A Montanha Mágica constrói uma defesa intransponível por meio do fôlego e da imposição física.

Zagueiro-esquerdo: Marcel Proust (França)

O zagueiro do tempo e do espaço. Enquanto o atacante tenta correr, Proust o envolve em uma teia de minúcias e desacelera o jogo.

Lateral-esquerdo: Nadine Gordimer (África do Sul)

Uma lateral de forte apoio social e atenta à realidade do campo. A Nobel sul-africana traz para a ala esquerda a precisão de quem corta linhas adversárias com rigor.

Primeiro volante: Franz Kafka (República Tcheca)

O cão de guarda. Cria um labirinto defensivo no meio-campo. O adversário cai em um processo sufocante de faltas táticas e cercamentos inexplicáveis.

Segundo volante: Jorge Luis Borges (Argentina)

O volante cerebral que organiza a saída de jogo. Borges não precisa correr: ele enxerga as infinitas bifurcações do campo. Seus passes geométricos transformam o meio-campo em uma biblioteca de jogadas ensaiadas.

Armador: William Shakespeare (Inglaterra)

O dono do time, mestre em ditar o drama e a comédia da partida. Shakespeare distribui o jogo e rege o elenco porque entende a alma humana.

Ponta-direita: Katherine Mansfield (Nova Zelândia)

Velocidade, precisão e intensidade. A mestre do conto moderno joga em espaços curtos e precisa de apenas um lampejo para definir a jogada. Deixa os marcadores tontos com cortes rápidos. Ela antecipa o movimento de toda a defesa adversária.

Centroavante: Ernest Hemingway (Estados Unidos)

Estilo direto, sem firulas ou adjetivos. Hemingway vai direto ao gol. Aguenta a pancada dos zagueiros e decide a partida com um único chute seco.

Ponta-esquerda: Gabriel García Márquez (Colômbia)

A velocidade do realismo fantástico. Gabo corre pela esquerda flutuando sobre o gramado, com dribles que desafiam as leis da física.

Banco de reservas

Juan Rulfo (México): o reserva imediato para o meio-campo. Entra quando o jogo precisa ficar cadenciado, silencioso e denso

o reserva imediato para o meio-campo. Entra quando o jogo precisa ficar cadenciado, silencioso e denso Yukio Mishima (Japão): atacante focado no sacrifício. Entra para dar agressividade ao ataque

atacante focado no sacrifício. Entra para dar agressividade ao ataque Eduardo Galeano (Uruguai): o ponta lírico, mestre das narrativas curtas. Entra para incendiar a partida pelo lado esquerdo com paixão latino-americana

o ponta lírico, mestre das narrativas curtas. Entra para incendiar a partida pelo lado esquerdo com paixão latino-americana Fernando Pessoa (Portugal): meio-campista polivalente. Se o time precisa de marcação, ritmo ou criação, ele assume a identidade necessária. É como ter quatro jogadores em um só

meio-campista polivalente. Se o time precisa de marcação, ritmo ou criação, ele assume a identidade necessária. É como ter quatro jogadores em um só Margaret Laurence (Canadá): zagueira firme. Entra quando o time precisa de resiliência e profundidade na defesa

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Vote em 16 nomes da lista de autores e autoras dos países que participam da Copa do Mundo (11 titulares e cinco reservas):