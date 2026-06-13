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De Machado de Assis a Shakespeare: confira seleção de 11 craques da literatura de países da Copa e escale a sua

Romancistas na defesa, contista e dramaturgo no meio-campo e um ataque seco, objetivo: conheça uma convocação que une os mundos dos livros e dos gramados

Rodrigo Celente

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