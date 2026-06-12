Biografia de Carlo Ancelotti celebra a história, os craques e a cultura do futebol europeu

Um livro que dialoga com apaixonados por futebol e tem relação, ainda que indireta, com a Copa do Mundo. Esse é O Sonho – Quebrando o Recorde de Vitórias da Champions League, autobiografia de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira no Mundial realizado no Canadá, México e Estados Unidos.

A obra foi lançada em 2025 pelo treinador italiano, em parceria com o jornalista inglês Chris Brady. Ao longo das páginas, Ancelotti conta toda a sua trajetória como jogador, com passagens pelo Parma, Roma e Milan, com o qual foi duas vezes campeão da Champions, em 1989 e 1990.

Já no início, o leitor é presenteado com um fato curioso: aos 15 anos, Ancelotti disputou uma partida de futebol entre as equipes de filmagem dos cineastas Bernardo Bertolucci e Pier Paolo Pasolini.

A maior parte da obra trata do período como treinador de grandes clubes da Itália, Espanha, Inglaterra, Alemanha e França. Nessa trajetória, conquistou cinco títulos da Champions League — dois pelo Milan e três pelo Real Madrid.

Ancelotti traz relatos das relações que teve com uma lista enorme de craques — vários deles brasileiros —, das taças que ergueu e até dos fracassos. É interessante a breve e complicada passagem pela Juventus de Turim.

O Sonho é um caminho rápido para conhecer a história do futebol europeu em mais de quatro décadas. Para os leitores mais velhos, a obra convida a relembrar grandes jogos, campeonatos e estrelas dos gramados.

Toda semana, um jornalista do Grupo RBS irá compartilhar na seção O que Estou Lendo a sua paixão por livros por meio de dicas do que estão lendo no momento.

Capa do livro "O Sonho", de Carlo Ancelotti e Chris Brady. Reprodução / Divulgação

"O Sonho", de Carlo Ancelotti e Chris Brady

Planeta, 256 páginas, R$ 69,90 (livro físico) e R$ 49,90 (e-book)

Tradução de Diego Franco Gonçalves