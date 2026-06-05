5 livros sobre as Missões para entender a essência da identidade gaúcha

Há 400 anos, o Rio Grande do Sul deu início a uma das experiências sociais mais sofisticadas das Américas. Vivendo nos Sete Povos das Missões, indígenas guaranis e padres jesuítas cultivaram a fé e a liberdade em povoados que moldaram a essência da identidade gaúcha.

Para entender mais sobre o assunto, um bom início é A Presença Jesuíta Missioneira na Quarta Colônia e na Região Central do RS (Editora Rio das Letras). Organizado por Eduardo Baptistela e Tiago Luiz Janner, o livro reúne textos de 20 autores, dissecando a saga das reduções em quase todos os seus desdobramentos.

Já A Fronteira, Volume 4, Tomo 1 — Mateando: Os Ervais dos Povos Indígenas, de Tau Golin (Méritos Editora), é fundamental para se entender a importância do mate na formação social e econômica do Estado.

Também de Tau Golin, A Guerra Guaranítica (Editora da Universidade) é o mais completo relato do conflito que opôs europeus e indígenas na luta pelo território gaúcho.

Para se entender como jesuítas e guaranis fizeram do trabalho comunitário o motor social e econômico das Missões, o livro canônico é Missões: Uma Utopia Política (EdiPUCRS), de Arno Alvarez Kern.

Já Letra de Índios (Editora Nhanduti), de Eduardo Neumann, demonstra como os guaranis dominaram a escrita e fizeram do instrumento um modo de resistência e objeção à entrega dos Sete Povos.

Boa viagem ao passado.

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