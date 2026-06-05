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5 livros sobre as Missões para entender a essência da identidade gaúcha

Repórter Fábio Schaffner indica obras que contam 400 anos de historia de uma das experiências sociais mais sofisticadas das Américas

Fábio Schaffner

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