Tua Voz, Santa Maria: André Cordenonsi, professor e escritor

Sherlock e os Aventureiros fala da juventude do investigador Arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

O primeiro episódio da décima primeira temporada do “Tua Voz: Santa Maria” teve como entrevistado André Cordenonsi. Professor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), ele também atua como escritor de ficção, com produção de contos, romances e roteiros de quadrinhos desde os anos 2000.

Durante a entrevista, Cordenonsi falou sobre a trajetória na literatura, iniciada há cerca de 20 anos, quando passou a escrever contos e enviá-los para coletâneas e publicações especializadas. Ao longo do tempo, ampliou a atuação para romances e diferentes gêneros, como ficção científica, fantasia, horror e narrativa policial.

O autor também abordou referências literárias e o processo de escrita. Segundo ele, a produção varia conforme o projeto, com obras voltadas tanto ao público infantojuvenil quanto ao adulto. Entre os trabalhos, estão séries baseadas em personagens clássicos e narrativas que exploram elementos históricos e científicos.

Entre os projetos futuros, Cordenonsi destacou o lançamento do livro O Assassinato do Projeto Eclipse, previsto para a Bienal de São Paulo. A obra é ambientada na década de 1960 e parte de um contexto histórico real ocorrido em Rio Grande, envolvendo a presença de cientistas durante um eclipse solar. O enredo acompanha uma investigação policial relacionada ao assassinato de um pesquisador.

Durante a conversa, o professor também comentou sobre a leitura no contexto atual. Ele apontou a concorrência com outras formas de entretenimento e destacou o papel das escolas na formação de leitores e no incentivo à literatura brasileira.

A entrevista contou com o comunicador da Rádio Gaúcha Santa Maria Lucas Amorim.

Sobre o Podcast

O “Tua Voz: Santa Maria” chega à décima primeira temporada. São mais de 120 episódios, em que o foco é conversar com personalidades da cidade sobre sua história e relação com o coração do Rio Grande do Sul.

Santa Maria permeia, sempre, os debates. O podcast tem como propósito dar voz à cidade, convidando personalidades da região para falar sobre assuntos relacionados ao município, factuais ou não. Os convidados são selecionados a partir de sua conexão com Santa Maria, como líderes de entidades, comunitários, empresários, esportistas e outros.