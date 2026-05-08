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Tamara Klink relata isolamento no Ártico: “Estar só me fez ver virtudes na experiência de estar junto”

Navegadora lança livro sobre a invernagem no gelo e reflete sobre solidão, gênero e mudanças climáticas 

Isabella Sander

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