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"O humor é cruel", diz Daniel Furlan, que está lançando o guia da Copa do Mundo do "Falha de Cobertura"

Artista está em turnê pelo Brasil para a divulgação do livro "Guia da Copa"; ao mesmo tempo, todo o universo da TV Quase segue em expansão

Carlos Redel

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