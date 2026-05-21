"O humor é cruel", diz Daniel Furlan, que está lançando o guia da Copa do Mundo do "Falha de Cobertura"

— AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH!!!!! — urra desesperadamente o Craque Daniel (Daniel Furlan, 46 anos) a cada começo de Falha de Cobertura, programa esportivo/de humor no canal do YouTube da TV Quase.

A partir deste início enérgico, a atração enfileira uma série de análises bem-humoradas sobre o futebol, debochando com inteligência do consagrado formato de mesa redonda, tão comum no Brasil.

Ao lado do Professor Cerginho da Pereira Nunes, interpretado por Caito Mainier, Craque Daniel comanda o programa esportivo — de baixo orçamento, ele reforça — há 12 anos e, inclusive, entregou um episódio antológico sobre o fatídico 7x1.

Agora, toda essa criatividade também está presente no livro Guia da Copa (Editora Record, 200 páginas), que traz em sua capa a seguinte afirmação: "Jornalismo sem medo da verdade". Foi para promover o livro que Furlan passou pela capital gaúcha nesta quarta-feira (20).

Daniel Furlan está em turnê lançando o livro "Guia da Copa". Renan Mattos / Agencia RBS

Na obra, escrita por Furlan e Mainier, juntamente com Gustavo Vilela e Pedro Leite, o fã do futebol encontra informações estapafúrdias, opiniões polêmicas e curiosidades pitorescas sobre todas as seleções presentes nesta edição histórica do campeonato mundial.

A própria sinopse já adianta: "Este guia não poupa ninguém. Aqui, o leitor encontrará análises duvidosas feitas com confiança absoluta, previsões ousadas e opiniões que desafiam a probabilidade e a Fifa". É imperdível para os fãs do programa (leia, ao final desta entrevista, algumas impressões sobre o grupo do Brasil no Mundial).

Mas, além do livro e do Falha de Cobertura, Furlan, que é um dos criadores da produtora audiovisual TV Quase, ainda conta com diversos outros projetos, como o Choque de Cultura, Irmão do Jorel, bem como sua empreitada musical Tropical Nada. Confira abaixo a entrevista feita com o artista.

Daniel Furlan é um dos criadores da produtora audiovisual TV Quase. Renan Mattos / Agencia RBS

De onde veio esse projeto de fazer um livro sobre a Copa?

Foi bem rápido o processo. O projeto nasceu da ideia da editora Record, que fez um convite para a gente escrever esse guia. Ele foi escrito em fevereiro e março. Teve que ser rápido, porque é um livro que eu acho que ele faz sentido, ele vai ter graça mesmo depois que a Copa do Mundo acabar. Só que, claro, o foco é a Copa. Então, começou uma correria para ele ficar pronto antes da Copa. E, agora, está aí, pronto, à venda nas livrarias, físicas e digitais.

É interessante que você está sempre lançando um novo projeto em um formato diferente. TV, cinema, música, animação, livro... Como tu transitas por tanto tantos tipos de mídias?

Acho natural. A gente vem do roteiro, da escrita. Então, agora, escrever um livro com o conteúdo que a gente já faz nos programas é bem natural. Com a banda (Tropical Nada) também é assim, são músicas que eu escrevo. A gente atuar é que foi uma novidade em algum momento.

Viralizou muito aqui no Sul quando a gente falou do Ramón Díaz. Só que o lance dele era de tirar times da zona de rebaixamento, mas o Internacional não estava lá. Então, ele tinha que colocar o time, para depois poder tirar. DANIEL FURLAN Humorista, sobre a repercussão do Falha de Cobertura

E falando nisso, o Choque de Cultura ganhou uma série de ficção no Canal Brasil no ano passado. Agora, o Falha está para ter um filme, o Passaporte para Polônia. A quantas anda?

A série foi bem recebida. E está no YouTube. É uma ficção do Choque de Cultura, da vida deles fora do programa. Ela tem quatro episódios e as pessoas podem ver lá a Simone, a Fabíola. Enfim, aqueles personagens que eram só falados, eles passam a existir ali de fato. Só o Renanzinho que tem uma participação misteriosa.

Já o filme do Falha eu não sei ainda quando vai sair, mas ele está sendo finalizado lá na Biônica, que é a produtora. Paulinho Caruso que dirigiu. A série do Choque se passa 10 anos depois que o programa Choque de Cultura acabou, em um futuro. Já o filme do Falha é o contrário, é um prequel.

Ele se passa antes do Craque Daniel e do Cerginho se conhecerem. Eles se conhecem no filme. O Craque Daniel é preso e, na cadeia ele, conhece o Cerginho. Lá, o Cerginho agencia o craque do torneio carcerário. Eis que o Craque Daniel cresce o olho e fala: "Vamos levar esse garoto para jogar na Europa, porque eu tenho contato na Polônia". Eles conseguem sair da cadeia para levar o cara para jogar na Polônia e, naturalmente, tudo começa a dar muito errado.

E a ideia é lançar no cinema?

Cinema, cinema. Depois, streaming.

O Falha já tem 12 anos, mas parece que ele ganhou um novo fôlego recentemente, viralizando. Essa cultura dos cortes, do consumo de vídeos curtos, ajudou o programa?

Sim, ajudou muito. O Falha está chegando mais longe. Como a internet fica cada vez mais nichada, por exemplo, viralizou muito aqui no Sul quando a gente falou do Ramón Díaz, que veio ser técnico do Internacional. Só que o lance dele era de tirar times da zona de rebaixamento, mas o Internacional não estava lá. Então, ele tinha que colocar o time, para depois poder tirar. Pegaram um programa de 40 minutos que, de repente, seria mais difícil de chegar em gente que só quer saber de piada sobre o próprio clube, fizeram esse corte e os caras passaram a conhecer a gente.

E, recentemente, teve a piada com o Mano Menezes ser o técnico do futuro... Em todas as páginas do Grêmio tinha aquele corte.

Sim! Alguém falou que ninguém estava entendendo o que o Mano estava fazendo no Grêmio porque ele era um técnico à frente do seu tempo. Então, beleza, talvez essas decisões dele, no futuro, façam sentido. Mas, agora, não está fazendo (risos).

Criticaram que a gente não estava dando espaço para o Grêmio. Pegamos um programa e falamos pra caramba do Grêmio. Só que era uma época em que o Grêmio estava mal, aí os mesmos que pediram para a gente falar, comentavam: 'Para de falar do Grêmio, pelo amor de Deus'. DANIEL FURLAN Humorista, sobre a repercussão do Falha de Cobertura

Mas falando em Grêmio, a gente passou alguns programas sem falar do Grêmio. Aí o pessoal que assiste começou pedir para falarmos, criticando que a gente não estava dando espaço para o Grêmio. Pegamos um programa e falamos para caramba do Grêmio. Só que era uma época em que o Grêmio estava mal, aí os mesmos que pediram para a gente falar, comentavam: "Para de falar do Grêmio, pelo amor de Deus".

Vocês criam essas piadas logo depois de acabar a rodada? Quanto tempo para fazer esse roteiro?

No domingo, a gente escolhe dois ou até três jogos para assistir. Obviamente, estamos atentos ao que está acontecendo nos outros. Mas, desses dois ou três, gente vai assistindo e escrevendo as coisas que achamos engraçadas, já no estilo do programa, mas cada um da sua casa. Escrevemos todos no mesmo Google Docs. Aí, no dia seguinte, a gente transforma tudo em um roteiro para ler no programa do mesmo dia. É bem dinâmico.

E tu não dá uma enlouquecida tocando tantos projetos? Como divides a tua atenção?

Tento não fazer as coisas ao mesmo tempo. No momento, estou nessa turnê do livro e fazendo só isso, totalmente desligado da banda e de outras coisas. Vai ter a Copa agora e vou estar totalmente imerso no Falha de Cobertura. Às vezes, estou escrevendo Irmão de Jorel. E aí é isso que eu faço. Às vezes, estou com a banda, em turnê, ou gravando. Aí é só isso. Inclusive, vamos gravar o segundo disco esse ano.

Qual desses projetos é o teu preferido?

O projeto da banda me toma bastante, mas eu gosto muito. Qual que eu gosto mais? Não tem, cara. Acho que é sempre o que eu não estou fazendo. Estou fazendo o Falha, aí gosto mais da banda. E por aí vai.

Furlan ficou fascinado com o quadrinho motivacional, pois enxergou que a frase traz, também, "uma condenação". Renan Mattos / Agencia RBS

Tu já estás fazendo humor há bastante tempo. Inclusive, és muito lembrado pelo lendário O Último Programa do Mundo, da extinta MTV Brasil. Intérprete de personagens que perduram, como tu trabalhas para que eles se mantenham engraçados e relevantes neste cenário? O que é produzido na internet envelhece tão rápido...

Real, o humor é muito cruel, está sempre mudando. O que é hilário em um dia, no outro, as pessoas não entendem por que se achava aquilo engraçado. Ao mesmo tempo, tem coisas que permanecem. Não me preocupo muito com isso, tento fazer sempre o que acho mais legal, sem procurar agradar a nenhum público específico. É sempre tentar fazer o que acho incrível e engraçado, mas, obviamente, nem sempre vou conseguir.

Tu segues achando os teus personagens engraçados? Como fazer para que eles não se tornem uma cópia de si mesmos?

Acho engraçados os personagens, gosto de ver. Não gosto de ver entrevista quando sou eu mesmo, mas ver um personagem acho legal, me divirto. E tenho uma coisa crítica. O Falha de Cobertura e o Choque de Cultura, como são programas longevos, houve um momento em que vi que eu estava cristalizado, meio que decorei uma sonoridade da voz e da métrica de como aqueles personagens falavam. E fiquei reproduzindo aquilo.

Mas meio que reajustei isso. Então, tem umas temporadas do Falha e do Choque que eu vejo que eu estava um pouco cristalizado, acomodado nesse lugar. Só que depois você traz de volta. É perigoso, realmente, quando você tem um personagem que você faz muito de ficar nesse lugar.

O Choque de Cultura vai ter temporada no formato original, avaliando filmes?

Esse ano a gente comemora os 10 anos do Choque de Cultura, que nasceu em 2016. Então, estamos tentando fazer uma temporada de 10 anos de programa normal.

Capa do livro "Guia da Copa", que ainda conta com cinco adesivos para os fãs do "Falha de Cobertura". Editora Record / Reprodução

O que esperar do Brasil e de seus adversários:

Confira o que o Craque Daniel e o Professor Cerginho da Pereira Nunes tem a dizer sobre as equipes do Grupo C, encabeçado pela Seleção Brasileira. Os trechos abaixo fazem parte do Guia da Copa Falha de Cobertura (Editora Record, 2026):

Brasil: "Antigamente, era uma grande polêmica colocar numa lista recheada de estrelas um Doni, um Afonso ou um Alessandro. Qualquer Alessandro. Mas hoje, com uma geração inteira de alessandros, jogadores que têm as mesmas tatuagens, os mesmos dentes e o mesmo status sem destaque num time mediano da Inglaterra, fica difícil até polemizar."



"Antigamente, era uma grande polêmica colocar numa lista recheada de estrelas um Doni, um Afonso ou um Alessandro. Qualquer Alessandro. Mas hoje, com uma geração inteira de alessandros, jogadores que têm as mesmas tatuagens, os mesmos dentes e o mesmo status sem destaque num time mediano da Inglaterra, fica difícil até polemizar." Marrocos: "Em 2022, Marrocos já era a sensação da competição por ter derrotado a Espanha e Portugal tal qual fizeram 1.300 anos atrás, quando dominaram a Península Ibérica. A diferença é que, na época, os marroquinos fizeram um jogo mais focado no corpo a corpo, com muitas faltas para cartão. Lembrando que no ano 700 d.C., o cartão amarelo e o vermelho ainda não tinham sido inventados."



"Em 2022, Marrocos já era a sensação da competição por ter derrotado a Espanha e Portugal tal qual fizeram 1.300 anos atrás, quando dominaram a Península Ibérica. A diferença é que, na época, os marroquinos fizeram um jogo mais focado no corpo a corpo, com muitas faltas para cartão. Lembrando que no ano 700 d.C., o cartão amarelo e o vermelho ainda não tinham sido inventados." Haiti: "Fora de campo, o Haiti, assim como o São Paulo Futebol Clube, atualmente está sem presidente e funciona num sistema misto entre o parlamentarismo e o Mad Max. É triste ver como décadas de corrupção de lutas e de descaso com seu povo acabaram dilapidando a história tão bonita desta nação nobre e orgulhosa. Já a situação política do Haiti também parece ser bem complicada."



"Fora de campo, o Haiti, assim como o São Paulo Futebol Clube, atualmente está sem presidente e funciona num sistema misto entre o parlamentarismo e o Mad Max. É triste ver como décadas de corrupção de lutas e de descaso com seu povo acabaram dilapidando a história tão bonita desta nação nobre e orgulhosa. Já a situação política do Haiti também parece ser bem complicada." Escócia: "O fraco desempenho em Copas se explica pelo fato de o futebol ser apenas o terceiro esporte mais popular da Escócia, atrás do golfe e da briga de bar. Além disso, por ser um país com o relevo extremamente acidentado, a prática futebolística na Escócia é bastante difícil, pois a bola acaba sempre rolando montanha abaixo e caindo na Inglaterra, dando muito trabalho para buscar."