Morre o jornalista e escritor norte-americano Philip Caputo, vencedor do Prêmio Pulitzer

Reconhecido na literatura de guerra, o jornalista e escritor norte-americano Philip Caputo morreu aos 84 anos, na noite de quinta-feira (7), em decorrência de um câncer. A morte foi confirmada pelo seu filho, Marc Caputo, em publicação nas redes sociais.
Entre os quase 20 livros escritos, Um Rumor de Guerra, publicado em 1977, impactou profundamente a literatura com o seu relato pessoal da Guerra do Vietnã — ocorrida entre 1955 e 1975. A obra traz a sua experiência como tenente do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos (USMC) no conflito armado.
Em 1972, Caputo venceu o Prêmio Pulitzer por reportagens investigativas junto com a equipe do jornal Chicago Tribune. Na ocasião, ele denunciou fraudes eleitorais em Chicago.
Carreira como correspondente de guerra
Depois da Guerra do Vietnã, Caputo construiu uma extensa trajetória como jornalista internacional, realizando coberturas no Oriente Médio, na África e na América Latina. Seu trabalho investigativo e suas reportagens em regiões de conflito lhe renderam vários reconhecimentos no jornalismo.
Durante sua carreira, também escreveu romances e ensaios baseados em suas vivências. Sua produção literária continua ligada à reflexão sobre os impactos humanos da guerra moderna e os traumas que os conflitos deixam tanto em militares quanto na população civil.