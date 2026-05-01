Editora Renata Cardoso indica "Um Hino à Vida", sobre história que chocou o mundo

Como você reagiria se descobrisse que a pessoa com quem você tem um casamento de décadas a dopa, estupra, convida estranhos na rua para abusar do seu corpo e ainda filma as agressões? Parece história de filme de terror, mas foi exatamente o que aconteceu com Gisèle Pelicot, uma dona de casa no interior da França.

Apesar de ter sua vida devastada, ela não deixa que o que fizeram com ela a defina e, principalmente, defende que a vergonha precisa mudar de lado. Gisèle não é a criminosa, afinal. Em seu livro recentemente lançado no Brasil, Um Hino à Vida (Companhia das Letras), ela conta como passou pelos anos dolorosos da descoberta dos abusos ao julgamento — no qual ela abdicou do direito de permanecer anônima para que os abusadores fossem expostos — e também como reencontrou o amor.

A obra tem muitos momentos de tensão e principalmente as mulheres podem ficar bastante sensibilizadas ao conhecer o que se passa na cabeça de Gisèle: a tentativa de entender uma traição que envolve tantos aspectos e perdurou por tantos anos, impotência e desorientação. Além disso, o livro faz um alerta importante ao lembrar que mulheres não precisam, e nem devem, passar a vida tentando salvar ou curar os "parceiros".

Ainda assim, a forma franca como a autora conta os percalços da sua história, trazendo lembranças da infância, o sentimento pelo então marido e a relação conturbada com os filhos — que não entendiam sua reação diante dos fatos —, aproxima qualquer pessoa de Gisèle. Tanto para homens quanto para mulheres, o texto traz importantes reflexões sobre a sociedade em que vivemos.

Toda semana, um jornalista do Grupo RBS irá compartilhar na seção O que Estou Lendo a sua paixão por livros por meio de dicas do que estão lendo no momento.

Capa do livro "Um Hino à Vida", de Gisèle Pelicot. Reprodução / Divulgação

"Um Hino à Vida", de Gisèle Pelicot