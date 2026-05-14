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Eliana Alves Cruz: "O dia a dia é feito de microagressões que vão se somando num copo que, uma hora, transborda" 

Escritora participa nesta sexta-feira (15) da programação do Festival Fronteiras

William Mansque

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